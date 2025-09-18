La Justicia levantó este jueves el secreto de sumario en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida permitirá que los imputados y sus abogados accedan a pruebas clave como declaraciones testimoniales, registros de countries y peritajes sobre teléfonos celulares.

El expediente, a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, se centra en la presunta existencia de retornos económicos en operaciones con la droguería Suizo Argentina. En el caso aparecen mencionados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Eduardo “Lule” Menem, por supuesta participación en el reparto de sobreprecios.

Uno de los elementos más sensibles son los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, difundidos en agosto en Carnaval Stream por Jorge Rial y Mauro Federico. En esos registros se describiría cómo se distribuían los fondos. Su publicación aceleró los tiempos judiciales y derivó en nuevas medidas de prueba.

La denuncia fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner en causas civiles, y derivó en la apertura de esta investigación que ya cuenta con pericias sobre dispositivos electrónicos y declaraciones de allegados.

El levantamiento del secreto de sumario marca un nuevo capítulo en la causa y anticipa que saldrán a la luz detalles hasta ahora reservados sobre una trama que combina denuncias de corrupción, internas políticas y posibles repercusiones en el escenario electoral.

Fuente: Infobae