En el marco de la investigación que se lleva adelante por una Asociación ilícita mixta y que tiene detenido con prisión preventiva al ex jefe departamental Jose Luis Segovia, la Justicia local realizó un allanamiento en el edificio de Entre Ríos y Gascón.

De acuerdo a las primeras informaciones a las que tuvo acceso El Marplatense, el fiscal general Marcos Pagella llegó a la Departamental luego de recibir la autorización de la Justicia de Garantías para poder avanzar con algunas cuestiones pendientes administrativas de la causa.

Puede interesarte

La línea que sigue Pagella y los integrantes del CATI dan cuenta de un sumario que “se le había hecho a Segovia por un mal funcionamiento en las patrullas de la ciudad”, adelantaron a este medio fuentes consultadas.

La Justicia, de ese modo, busca con el allanamiento en Mar del Plata y otro en Puente 12 “determinar quiénes participaron del ocultamiento de la sanción que no fue efectiva en su momento en Asuntos Internos", dijeron a este medio fuentes de la investigación consultadas.

Puede interesarte

El ex titular de la Departamental fue detenido el pasado 8 de mayo en su lugar de trabajo, y junto a el varios ex policías y un comerciante, además de un abogado. Al paso de la investigación, la Justicia de Garantías confirmó la prisión preventiva para Segovia y para el oficial Gastón Moraña, el ex policía Javier González -estos dos acusados de ser sus recaudadores-, el ex policía Christian Holtkamp y el comerciante cambista Jorge Toletti.

En tanto, el abogado Lautaro Resúa logró recuperar la libertad luego de dar su declaración ante la Fiscalía.