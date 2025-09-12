La Policía realiza tres operativos en simultáneo este viernes por la tarde para obtener información sobre Diego Spagnuolo, que en una serie de audios denunció supuestos hechos de corrupción cuando estaba a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los efectivos están en el country de Pilar donde vive Spagnuolo, en otro ubicado Berazategui y también en una sucursal del Banco Francés en el barrio porteño de Almagro, donde el exfuncionario posee una caja de seguridad. El objetivo es secuestrar dispositivos electrónicos, dinero, documentos e información de interés para la investigación.

En la caja de seguridad bancaria no encontraron documentación pero sí dinero: 60 mil dólares. Ahora buscarán comprobar si están declarados.

Los pedidos de allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y autorizados por el juez Sebastián Casanello. Uno de los procedimientos se da en el country Altos de Campo Grande, donde vive Spagnuolo. El otro barrio es El Pato Country Club, en el sur del Gran Buenos Aires.

Según pudo saber TN, los efectivos de la Policía solicitaron a las autoridades y/o personal de las garitas de seguridad que entreguen la nómina de personas y sus respectivos datos personales, así como el listado de los vehículos que ingresaron a los referidos barrios privados, desde el 1 de enero del 2024 al día de la fecha, en carácter de “visitas” del domicilio de Spagnuolo y de Daniel Garbellini, también exfuncionario de ANDIS.

La situación de Spagnuolo se agravó en las últimas horas con la declaración de Fernando Cerimedo, un exasesor de la Libertad Avanza que aseguró que el exfuncionario le dijo que había un esquema de corrupción enquistado en la Agencia de Discapacidad.

Además, Cerimedo ratificó que conocía el contenido de los audios del escándalo y calificó a Spagnuolo como “muy amigo” suyo.

Fuente: TN.