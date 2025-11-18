En el expediente que investiga el aval otorgado a un desarrollo inmobiliario de gran escala en plena zona residencial, fueron citados como testigos tres profesionales que tuvieron roles centrales en distintas instancias del proyecto. Uno de ellos firmó los croquis preliminares que habilitaron la ordenanza que dio origen a la iniciativa y pertenece al estudio que en los últimos años impulsó varios edificios en altura sobre predios emblemáticos de la ciudad. Su postura se basa en la idea de que la arquitectura debe “hacer ciudad”, priorizando el entorno urbano por encima del objeto arquitectónico.

Ads

Puede interesarte

Otro de los citados es coautor del proyecto general y ha participado también en los desarrollos en altura señalados. En simultáneo al avance del edificio de 35 pisos, impulsó actividades académicas donde se ponía en valor el paisaje costero y las barrancas naturales, sosteniendo que la ciudad debe desarrollarse “de manera más pareja” y con un acceso “más democrático”.

El tercer arquitecto es un especialista en patrimonio, responsable del informe incorporado al expediente que justifica la viabilidad del edificio junto a un inmueble de valor contextual. En su análisis destaca que la propiedad lindera forma parte de un conjunto urbano singular, argumento que utilizó también en otros casos donde avaló construcciones en altura sobre terrenos históricamente significativos.

Ads

La causa podría marcar un precedente clave para el futuro urbano de Mar del Plata. La autorización de una torre de 35 pisos en un barrio de baja densidad abre la discusión sobre el uso de excepciones y el impacto que estas podrían tener en el perfil de la ciudad. Este lunes será una jornada decisiva, con declaraciones que podrían influir en el rumbo del expediente y en el modelo de desarrollo que se adopte en adelante.

Ads