El material, que forma parte de las pericias realizadas sobre los dispositivos electrónicos secuestrados en la causa, refuerza las sospechas sobre el rol del empresario en la estrategia comunicacional del presidente, especialmente en momentos clave vinculados al ecosistema cripto.

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De acuerdo con los registros difundidos, en uno de los audios Novelli da indicaciones concretas sobre posibles posteos del Presidente, sugiriendo tiempos y decisiones de publicación. “Ya le hablé a Milei. Hay que ver si publica o no”, se lo escuchó decir, e incluso agregó referencias a horarios específicos para difundir contenido.

Para los investigadores, este tipo de conversaciones podría constituir un indicio de coordinación directa o influencia sobre la comunicación digital del jefe de Estado, un punto central en el expediente.

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La relación entre Novelli y Milei no es nueva y ya había sido mencionada en otros tramos de la investigación. El empresario aparece como una figura cercana al entorno presidencial, con participación en iniciativas vinculadas al mundo de las criptomonedas y la capacitación financiera.

La causa $LIBRA, que investiga posibles irregularidades en la promoción y operatoria de ese activo digital, se apoya en una gran cantidad de evidencia digital. Entre los elementos analizados figuran archivos, mensajes y audios extraídos de dispositivos que contienen miles de documentos relevantes para la investigación.

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La Justicia deberá establecer si existió una influencia indebida en decisiones de comunicación presidencial o si se trató de intercambios informales sin consecuencias directas.

El avance de la causa continúa bajo análisis, mientras crece la expectativa por posibles definiciones judiciales en un caso que combina política, tecnología y finanzas en el centro del debate público.