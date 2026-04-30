El Tribunal Oral Federal N°7 tomará este jueves la declaración del exsecretario de Obras Públicas José López, junto a los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano, en lo que marcará el cierre de las indagatorias en la causa conocida como “Cuadernos”.

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Con estas exposiciones, concluye una de las etapas centrales del juicio por presunta administración fraudulenta, que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de mayo, el proceso avanzará con la instancia testimonial: los jueces escucharán a 43 testigos distribuidos en ocho audiencias.

El cronograma comenzará el 5 de mayo con la declaración de los periodistas Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, quienes participaron en la recepción de los cuadernos originales. Dos días después será el turno, entre otros, del periodista Héctor Guyot, del expolicía Jorge Bacigalupo, a quien Oscar Centeno entregó los escritos, y de Hilda Horovitz, exesposa del chofer.

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El 12 de mayo están previstas las presentaciones del exministro de Economía Roberto Lavagna y de la diputada Mariana Zuvic, mientras que las restantes audiencias se repartirán entre el 14, 19, 21, 26 y 28 del mismo mes, con la participación de empresarios, exfuncionarios y personas vinculadas al expediente.

La causa se originó a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, en los que se detallaba un supuesto circuito de recaudación de coimas vinculado a la obra pública durante más de una década.

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Según la acusación, durante los gobiernos kirchneristas se habría implementado un sistema organizado para el cobro de sobornos a empresarios de distintos sectores, como la construcción, la energía y el transporte, a cambio de beneficios para sus compañías.

La investigación sostiene que este esquema operaba a través de distintos mecanismos, incluyendo la recolección directa de dinero en efectivo por parte de funcionarios.

Fuente: TN