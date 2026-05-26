Según informaron fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal N°7 escuchará este martes el testimonio de Hilda Horovitz, expareja de Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta cuyos cuadernos dieron origen a la investigación judicial. Su declaración genera expectativa por el vínculo directo que mantuvo con uno de los protagonistas del caso.

Ads

La audiencia forma parte de la etapa testimonial que se desarrolla tras el cierre de las indagatorias a los imputados. Durante mayo, el tribunal avanzó con la convocatoria de decenas de testigos vinculados a la causa.

En paralelo, quedó suspendida la presentación prevista de Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, quien debía declarar el jueves 28 de mayo. La exfuncionaria notificó que no podrá asistir por problemas de salud. De acuerdo con documentación incorporada al expediente, la comunicación fue realizada por su hijo, quien informó que Quiroga atraviesa complicaciones cardiológicas y cuadros de estrés. Ahora serán los jueces quienes deberán resolver si reprograman su testimonio.

Ads

Para esa misma jornada también fueron convocados Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik. Posteriormente, está previsto que declaren el exministro de Economía Roberto Lavagna y el financista Leonardo Fariña, ambos nombres de relevancia dentro del proceso judicial.

La causa Cuadernos investiga un presunto sistema de pago de sobornos vinculados a la obra pública y tiene entre sus principales acusados a exfuncionarios y empresarios. El expediente tomó impulso en 2018 a partir de los registros escritos por Centeno, donde describió presuntos traslados de dinero y reuniones con empresarios.

Ads

Las próximas audiencias serán clave para el avance del proceso y para la reconstrucción de los hechos que analiza la Justicia federal.