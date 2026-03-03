El abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, expresó duras críticas al juicio que se lleva adelante por el hundimiento del submarino. En diálogo con El Marplatense, aseguró que no tiene “ninguna expectativa” y calificó el proceso como “una farsa”, al considerar que aún no se determinó con claridad cuál fue el motivo del naufragio.

El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzará este martes 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, según confirmó el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El proceso buscará establecer responsabilidades penales por la tragedia ocurrida en 2017, e incluirá testimonios, documentación técnica y material audiovisual.

Tagliapietra afirmó que, junto a otros familiares, realizaron múltiples planteos para que se profundicen las pericias técnicas que permitan establecer qué ocurrió, pero sostuvo que la Justicia “se negó sistemáticamente” a realizar estudios que considera básicos. En ese sentido, advirtió que sin certezas sobre la causa del hundimiento será difícil sostener una condena por la muerte de los 44 tripulantes, ya que no podría probarse el nexo entre las presuntas responsabilidades y el resultado fatal.

También cuestionó que el juicio se desarrolle en Río Gallegos y no en Mar del Plata, donde tenía asiento natural el submarino y donde —según indicó— los imputados habrían tomado decisiones desde la Base Naval local. Para el abogado, esta discusión sobre la competencia podría derivar en nulidades futuras por violación al principio del juez natural.

Por último, sostuvo que el objetivo principal de los familiares es conocer la verdad sobre lo sucedido y remarcó que este proceso, tal como está planteado, no garantiza ese resultado. “Vamos a participar activamente e intentar que los testigos expongan todo, pero no tengo expectativas positivas”, concluyó, al tiempo que manifestó su esperanza de que en el futuro pueda desarrollarse un nuevo juicio que permita esclarecer plenamente las responsabilidades.

