La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri y de los exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan. La decisión del máximo tribunal ratifica los fallos previos que descartaron irregularidades en las tareas de inteligencia realizadas entre 2017 y 2018.

Ads

La investigación se inició tras el hallazgo de documentos en la sede de la AFI en Mar del Plata, que incluían informes y registros sobre actividades públicas de los familiares, como manifestaciones y publicaciones en redes sociales. En 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, había procesado a los acusados, al considerar que las acciones buscaban incidir en el escenario político e institucional del país.

Sin embargo, en julio de 2022, la Cámara Federal porteña revocó los procesamientos, al entender que las tareas se enmarcaban en funciones de seguridad presidencial. Posteriormente, la Cámara de Casación Penal ratificó esa postura, argumentando que los datos recopilados eran de carácter público y no constituían espionaje ilegal. “Queda descartado cualquier tipo de secretismo entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios ilegales”, sostuvo el fallo.

Ads

Puede interesarte

Las querellas, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, llevaron el caso a la Corte Suprema, cuestionando la legalidad de las tareas de inteligencia y alegando parcialidad en las decisiones judiciales. Todos los planteos fueron rechazados por el tribunal.

Se recuerda que a comienzos de octubre, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan se llevará a cabo en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Los jueces Borinsky y Hornos rechazaron los pedidos para trasladar el proceso a Mar del Plata o Comodoro Py, al considerar que el hecho ocurrió en altamar, fuera de las jurisdicciones territoriales, y que debía mantenerse la intervención del tribunal de origen.

Ads

Con esta decisión, el proceso judicial se centrará exclusivamente en las responsabilidades dentro de la Armada Argentina. Ningún funcionario del gobierno de Mauricio Macri deberá responder por lo ocurrido.

Puede interesarte

En el banquillo de los acusados estarán el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el exjefe del Departamento de Operaciones, Hugo Miguel Correa. Todos enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El trágico hundimiento del ARA San Juan ocurrió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, tras una explosión en sus baterías. Los 44 marinos a bordo perdieron la vida.

Ads

Fuente: con información de TN