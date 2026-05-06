En una nueva audiencia por el hundimiento del ARA San Juan, el abogado querellante Luis Tagliapietra expresó su preocupación por el rumbo del proceso judicial, al señalar que no se está desarrollando de manera adecuada.

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El letrado, padre de uno de los tripulantes fallecidos, afirmó que existe una “orfandad probatoria muy importante” y remarcó que, pese a los reiterados pedidos, no se están realizando pericias clave para esclarecer lo ocurrido.



Según sostuvo, esta situación compromete el objetivo central de la causa: conocer la verdad sobre el hundimiento. Además, advirtió que las falencias en la investigación podrían derivar en la absolución de los acusados.

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Tagliapietra apuntó directamente a la falta de eficacia judicial y calificó el proceso como “absolutamente mal hecho”, lo que —según indicó— pone en riesgo la posibilidad de establecer responsabilidades.



“Seguimos luchando, pero estamos muy decepcionados”, concluyó el abogado, en un contexto de creciente tensión entre los familiares de las víctimas y el desarrollo del juicio.

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