

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se negó a declarar este martes ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades dentro del organismo.

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La medida había sido solicitada por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes impulsan la investigación por posibles maniobras de corrupción vinculadas a la gestión de la agencia.

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Además de Spagnuolo, la Justicia convocó a indagatoria a otras 29 personas. Entre ellas se encuentran Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, quienes también forman parte del expediente en curso.



La causa también menciona la vinculación de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en un entramado que busca determinar responsabilidades sobre el manejo de fondos y decisiones dentro de la ANDIS.

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El expediente continúa en etapa de instrucción, con nuevas declaraciones y medidas de prueba orientadas a esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades.