El juez federal Luis Armella citó a declaración indagatoria a Javier Faroni, empresario y exlegislador bonaerense del Frente Renovador, en el marco de una causa que investiga presuntos desvíos de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos. La audiencia fue fijada para el 19 de enero e incluye también a Erica Gillette, esposa del empresario.

Faroni está vinculado a TourProdEnter, la firma que administró unos US$260 millones correspondientes a la explotación comercial de la Selección argentina en el exterior. De acuerdo a la investigación judicial, al menos US$42 millones habrían sido derivados a un entramado de empresas presuntamente apócrifas, a través de contratos firmados con sociedades radicadas en distintos países.

Las maniobras bajo análisis habrían contado con aval de la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Chiqui Tapia, junto a su tesorero y dirigente de máxima confianza, Pablo Toviggino. En ese esquema, TourProdEnter fue inscripta en Miami por Gillette, un dato que refuerza el eje internacional de la pesquisa.

En las últimas horas, además, se incorporó documentación bancaria que agrega un nuevo elemento a la causa: la empresa vinculada a Faroni habría pagado el alquiler de un yate de lujo utilizado por Tapia en Mónaco, en agosto de 2024. Los registros muestran una transferencia por US$142.893 desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America hacia la firma West Nautical Limited.

La fecha, el monto y el tipo de embarcación coinciden con el yate “Wyldcrest” (Ocean 90) en el que el presidente de la AFA fue fotografiado en el Principado, imágenes que se difundieron públicamente meses después. Hasta ahora se conocía la escena; lo que no estaba acreditado era quién había afrontado el costo del alquiler, un dato que ahora quedó incorporado al expediente.

Con estas medidas, la Justicia busca reconstruir el circuito del dinero manejado por la representación comercial de la Selección y determinar si hubo desvíos indebidos de fondos vinculados a la AFA en el exterior.

Fuente; TN