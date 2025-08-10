La natación argentina tuvo una gran primera jornada con la medalla de oro y récord obtenido por Agostina Hein en los 400 metros libres de los Juegos Panamericanos Juniors; pero no fue la única protagonista.

La marplatense Catalina Acacio que está haciendo una de sus primeras grandes experiencias en este nivel representando a Argentina, se había metido en la final A de los 100 metros pecho.

Después de una gran actuación por la mañana que le había permitido incluso mejorar el registro con el que logró la clasificación al torneo; no pudo repetirlo en la batería Final donde compitió por el Andarivel 1. La nadador que representa al Club Kimberley de nuestra ciudad, completó los 100 metros en 1:13.19 minutos ocupando el 7° lugar.

El triunfo quedó en manos de la panameña Emily Santos Silva que ya tiene dos Juegos Olímpicos de Mayores en sus espaldas y se quedó con la medalla de oro pero también con el récord Panamericano Junior con 1:08.44 minutos. Fue escoltada por la jamaiquina Sabrina Lyn (Plata) y la colombiana Stefanía Gómez Hurtado (Bronce).

Es una buena manera de comenzar para la delegación argentina que está tratando de cumplir con las expectativas alrededor de un deporte siempre competitivo en estos niveles.

Por su puesto que, más allá de lo logrado por Hein hay una expectativa importante en las posibilidades que pueda tener Ulises Saravia en las competencias individuales donde además, está en juego la clasificación para los Panamericanos de Lima 2027.