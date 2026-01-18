La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, informó las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos, que durante los próximos días recorrerán distintos barrios de la ciudad.

Los dispositivos estarán en Camet (Beltrán al 5400) el lunes 19, antes de las 8, mientras que del martes 20 al viernes 23 funcionarán en el barrio Centenario, en el Salón Maradona (Tierra del Fuego y Avellaneda), también desde temprano.

En paralelo, el servicio se brindará de lunes a viernes, antes de las 8, en la Sociedad de Fomento Gloria de la Peregrina (Río Suquia 1294) y en la Asociación Vecinal de Fomento Bosque Grande (Reforma Universitaria 1655). Además, en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, las castraciones se realizarán del lunes 19 al viernes 23 a partir de las 9.

Desde el Municipio aclararon que las intervenciones se realizarán por orden de llegada, sin turno previo, con un cupo de 15 castraciones por sede y un solo animal por persona, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo al servicio.

Para conocer los requisitos y el cronograma actualizado de las próximas semanas, los vecinos pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

