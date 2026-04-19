La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal informó que durante la próxima semana los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos funcionarán en distintos puntos de Mar del Plata, con atención sin turno previo y por orden de llegada, además de charlas sobre tenencia responsable.

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Los dispositivos estarán operativos en la Sociedad de Fomento Belgrano (Yapeyú 1447) y en la Escuela Municipal N°1 (Magnasco 2179), de lunes a viernes antes de las 08:00; en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani), de lunes a viernes antes de las 09:00 y el sábado a las 08:00; y el viernes también en la Sociedad de Fomento Estación Chapadmalal, a las 08:00.

Las castraciones se realizarán sin turno previo, con un cupo de 15 intervenciones por sede y un animal por persona, con el objetivo de garantizar la accesibilidad del servicio en los distintos barrios. Para consultar requisitos y el cronograma completo, se puede ingresar en el sitio oficial del municipio.

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En paralelo, la vacunación antirrábica gratuita estará disponible de lunes a sábado de 08:00 a 13:00 en las sedes de Zoonosis ubicadas en Hernandarias 10200 y en Canesa esquina Guanahani. También se aplicará en la Delegación Batán (avenida Centenario y Calle 155) de lunes a jueves de 10:00 a 12:00, y el jueves 23 de abril a las 09:00 en la Sociedad de Fomento Belgrano.

Desde el área se solicita que una única persona mayor de edad, con DNI, concurra con el animal. Se recuerda que la vacunación es gratuita para perros y gatos mayores de tres meses, y que no se aplica a hembras preñadas o en período de lactancia. Asimismo, los perros deben asistir con correa, collar y, en caso de razas potencialmente peligrosas, bozal; mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos cerrados para evitar escapes.

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