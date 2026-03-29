La Municipalidad informó que desde este mes comenzarán nuevos cursos y talleres gratuitos en el Punto Digital Libertad, ubicado en el Polideportivo Libertad (Ituzaingó 8350), donde se dictarán capacitaciones en habilidades laborales, community manager y dibujo, además de un espacio de Atención al Vecino.

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Los Puntos Digitales funcionan bajo la órbita de la Secretaría de Participación Ciudadana y tienen como objetivo generar espacios de recreación, capacitación y encuentro para la comunidad.

El cronograma incluye el curso de Habilidades Laborales, que se dictará los lunes de 10:00 a 12:00 y abordará herramientas para mejorar la competitividad en la búsqueda de empleo. También se desarrollará el curso de Community Manager los lunes y jueves de 17:00 a 18:00, enfocado en el uso de redes sociales y tendencias para la creación de contenidos orientados a emprendimientos, marcas y organizaciones. En tanto, los miércoles de 16:00 a 18:00 se brindarán clases de dibujo con distintas técnicas artísticas.

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Además, los martes y jueves de 08:30 a 12:30 funcionará un espacio de Atención al Vecino, donde se ofrecerá asesoramiento para distintos tipos de trámites. Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].

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