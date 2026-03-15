La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad, informó que desde mañana se instalarán quirófanos móviles en distintos barrios de Mar del Plata para realizar castraciones gratuitas de perros y gatos.

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Los dispositivos funcionarán en la Sociedad de Fomento Santa Celina (Estancia La Peregrina 551), el Galpón Municipal de Parque Camet (Beltrán 5400), el Centro Cultural Batán (calle 128 entre colectora y 143) y en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa esquina Guanahani). Previamente se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

En la Sociedad de Fomento Santa Celina (Estancia La Peregrina 551), el servicio se prestará del lunes al viernes antes de las 08:00. En los mismos días y horario también funcionará el Galpón Municipal de Parque Camet (Beltrán 5400).

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Por su parte, de lunes a viernes antes de las 09:00 se podrán presentar los vecinos en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa esquina Guanahani). Mientras que el sábado 21, antes de las 08:00, el servicio se brindará en el Centro Cultural Batán (calle 128 entre colectora y 143).

Las castraciones en todas las sedes se realizarán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona y se efectuarán hasta 15 castraciones por sede. Los requisitos y el cronograma semanal pueden consultarse en www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

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Por su parte, el servicio de vacunación antirrábica se encuentra disponible de lunes a sábado de 08:00 a 13:00 y sin turno previo en las sedes de Zoonosis ubicadas en Zoonosis (Hernandarias 10200) y Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa esquina Guanahani). Además, el jueves a las 09:00 se aplicará la vacunación antirrábica en la Sociedad de Fomento Santa Celina (Estancia La Peregrina 551).

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Desde el área municipal recordaron que la vacuna se aplica de forma gratuita a perros y gatos mayores de tres meses, mientras que no se vacuna a hembras preñadas o en período de lactancia.

También se indicó que los perros deben concurrir obligatoriamente con correa y collar, y con bozal en el caso de razas consideradas potencialmente peligrosas o sus cruzas. Los felinos, en tanto, deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos, nunca sueltos ni en cajas, para prevenir escapes.