El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense autorizó el llamado a licitación pública para la construcción de un nuevo microestadio municipal en Castelli, una obra que busca fortalecer la infraestructura deportiva de la ciudad y consolidar un polo regional.

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Según la Resolución N° 263-MIYSPGP-2026, el proyecto contempla “la construcción de un nuevo microestadio en un sector del predio deportivo municipal existente, ubicado en la intersección del Boulevard Natalio Riva y la calle Belgrano”.

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Además, el documento oficial señala que el objetivo es “dotar a la ciudad de infraestructura deportiva capaz de atender no solo a su población local, sino también a la demanda regional creciente, a efectos de consolidar y jerarquizar un polo deportivo en Castelli”.

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La resolución también autoriza “el llamado a Licitación Pública para la contratación de la Obra Pública denominada ‘Construcción Microestadio Municipal-Municipio de Castelli’ en el partido de Castelli, por el sistema de ajuste alzado y en etapa única”.

El presupuesto oficial asciende a $6.002.889.877,38 y el plazo previsto para completar la totalidad de los trabajos es de 730 días corridos.

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Las aperturas de ofertas fueron programadas para el próximo 12 de junio de 2026 en Castelli.