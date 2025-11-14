El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski entró en su etapa final, pero el jurado popular no logró alcanzar un veredicto tras más de cuatro horas de deliberación. La resolución, que se esperaba hoy, fue postergada para mañana.

Ads

Los 12 ciudadanos convocados para definir la culpabilidad o inocencia de los siete imputados solicitaron realizar una última pregunta antes de emitir su decisión, lo que motivó la convocatoria de fiscales y abogados defensores a una nueva audiencia. Los siete imputados son: César Sena, ex pareja de la víctima y presunto autor material; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; y los acusados Griselda Reynoso, Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo.

La resolución del jurado estaba prevista para antes de las 20:00, pero el tribunal informó que no se logró un veredicto unánime. Debido a ello, se dispuso un cuarto intermedio hasta este sábado a las 08:00, cuando la deliberación será retomada.

Ads

Puede interesarte

Antes del inicio de este proceso, los imputados tuvieron la oportunidad de expresar sus últimas palabras ante el jurado. Algunos ejercieron ese derecho y otros optaron por abstenerse

Entre las declaraciones destacadas se encontró nuevamente la de Marcela Acuña, quien se extendió más de lo habitual y mantuvo un tono confrontativo. Imputada por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género, en calidad de partícipe primaria, reiteró su inocencia y sorprendió al solicitar la intervención del Poder Judicial del Chaco. Según afirmó, el caso habría sido “manipulado políticamente”.

Ads

“Así yo quede condenada, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa. Y también para que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia”, sostuvo.

Puede interesarte

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 1 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de sus suegros en Resistencia, Chaco. Una cámara registró su entrada, pero no su salida. Su cuerpo nunca fue encontrado.

La investigación sostiene que fue asesinada en la vivienda, y que sus restos fueron incinerados en una chanchería vinculada a la familia Sena. La perito Anahí Ginarte, del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, declaró que los restos óseos hallados fueron expuestos a temperaturas superiores a los 800 grados durante varias horas, mostrando signos de calcinación.

Ads

Fuente: con información de TN e Infobae