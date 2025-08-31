El representante legal de la familia Kovalivker, en declaraciones radiales, habló de una “caza de brujas” y calificó la causa como una “expedición de pesca”, al señalar que no está comprobada la autenticidad de las grabaciones.

Magram apuntó directamente contra los allanamientos realizados en la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Según dijo, el secuestro de equipos con información sensible “pone en jaque el funcionamiento de la empresa y puede afectar el abastecimiento de medicamentos en todo el país”.

El abogado también justificó la decisión de la familia de no entregar las claves de sus teléfonos, que quedaron en manos de la Justicia: “No es porque tengan algo que esconder, sino porque contienen información privada y sensible. Seguramente DATIP podrá acceder al contenido y comprobar que no hay nada irregular”, aseguró.

Finalmente, recordó que una denuncia “casi espejo” ya había sido archivada en febrero por el juez Sebastián Casanello, con dictamen del fiscal Carlos Rívolo. “Con un audio que no sabemos si es real se disparó una verdadera caza de brujas”, remarcó.

Fuente: Radio Mitre

