La investigación que se lleva adelante en Mar del Plata por la presunta planificación de un ataque escolar tiene como eje central, en esta etapa, la protección de los derechos de los adolescentes involucrados. Desde la fiscalía remarcaron que, debido a que se trata de menores no punibles, todas las actuaciones se desarrollan bajo estricta reserva.

“En el caso le dimos intervención a la asesora de menores que, por ahora, solicitó que se designara un defensor para las personas menores de edad, aun cuando no estén imputados. Así que se le dio intervención a la defensa propuesta por los padres”, señalaron fuentes judiciales vinculadas a la causa.

Además, el juez interviniente dispuso la formación de un legajo tutelar específico. “Por otra parte, el juez formó legajo tutelar para que allí se hagan los planteos de protección integral de los chicos”, indicaron desde la fiscalía, en línea con el objetivo de resguardar garantías constitucionales y el interés superior del niño.

El caso se originó tras un reporte internacional que alertó sobre conversaciones en redes sociales con referencias a un posible ataque escolar. Sin embargo, en el actual estado del expediente, el foco está puesto tanto en la investigación de los hechos como en asegurar el debido resguardo legal y personal de los adolescentes involucrados.

