La Justicia de Garantías dictó la prisión preventiva para el menor acusado de participar en el asalto a la bicicletería de Oscar Orono, el reconocido deportista marplatense que recibió golpes que le provocaron lesiones mortales.

El joven de 16 años, hijo de uno de los aprehendidos, permanecerá en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán, según lo dispuso el fiscal Walter Martínez Soto. En paralelo, se espera que en los próximos días se determine la situación judicial de su padre y de los otros dos implicados.

Oscar González Orono fue atacado el viernes 3 de octubre en su negocio ubicado en Luro al 10.000. Ante la intensidad de la golpiza, tuvo que ser trasladado al Hospital Interzonal de Agudos con un cuadro delicado. El sábado por la mañana recuperó la conciencia y decidió abandonar el centro de salud por sus propios medios, sin haber sido dado de alta. El domingo, Orono volvió a ingresar al HIGA, esta vez por una caída desde altura. Horas más tarde, falleció durante la madrugada del lunes.

Walter Martínez Soto, fiscal de la causa, contó días atrás en diálogo con El Marplatense que “hemos hecho un cambio de calificación en el que se agrega al robo agravado en poblado y en banda por desapoderamiento de tres bicicleta, la cuestión del Homicidio Criminis Causa”.

A partir de la recopilación de datos y los informe médicos logró esta modificación. Los imputados mayores de edad podrían recibir condenas a prisión perpetua.

