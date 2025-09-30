El 14 de julio Nahuel Lagos se encontraba en la localidad de Batán cuando fue atacado por un perro que le produjo una herida. Ante la situación lo primero que hizo fue tocar la puerta de un vecino para pedir ayuda. Un llamado al 911 dio inicio a lo que aseguran desde la familia que fue “una noche de terror”.

El joven de 20 años ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos con una lesión medular que derivó en una severa cuadriplejía. Meses después perdió la vida.

“Es un hecho del año 2023, nosotros tomamos conocimiento en septiembre que había ingresado al HIGA la víctima Nahuel Lagos, quedó con cuadriplejía y a partir de ahí su familia nos empezó a manifestar que había sido producto de una golpiza policial”, comentó el fiscal Luis Ferreyra en diálogo con El Marplatense.

Ante esta situación, “se tomó declaración a la gente, inclusive a él lo pudimos escuchar, y nos contó que efectivamente a mediados de junio - un mes y medio antes - a la madrugada había sido aprehendido por la policía en Batán. Lo habían golpeado, un policía le pisó la cabeza, él tenía una chalina en el cuello y lo usaron para levantarlo mientras estaba tirado en el piso boca abajo esposado, lo cual generó un efecto látigo en la columna que le produjo la lesión”.

Durante la investigación, pudieron constatar que “efectivamente hubo un procedimiento, en flagrancia estaba asentado que Nahuel había sido aprehendido a partir del llamado al 911 de un vecino, por un conflicto que había tenido con un perro cuando estaba volviendo a su casa”.

Tras esta situación, “el cuadro se fue agravando y finalmente él fallece en abril del año pasado. Desde la fiscalía se entendió que debían continuar la causa por homicidio, pero a partir de los informes de precisión de la autopsia, se cortó el nexo causal".

"Las fiscalías determinaron que la muerte de Nahuel se tiene que investigar en Delitos Culposos porque habría sido producto de otras causas distintas de la lesión original”, continuó.

Por este motivo, “nosotros acá en la fiscalía nos quedamos con las lesiones agravadas por ser cometidas por funcionario público en concurso ideal con apremios ilegales e incumplimiento de deberes de funcionario público”.

“Ayer se tomaron las indagatorias a los policías que habrían realizado esos actos, los dos negaron en su declaración que el hecho se haya desarrollado de la forma que manifestó Nahuel y ahora queda evacuar algunas citas, reiterar informes que no fueron elevados y en breve estaríamos en condiciones de elevar la causa a juicio”, concluyó.