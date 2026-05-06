El caso de la desaparición de Nahuá Santos Riquelme tuvo un giro decisivo en las últimas horas con su hallazgo en una zona rural de Corrientes. El niño, de 6 años, fue encontrado junto a su padre tras un operativo desplegado en el paraje Duraznillo y, según confirmaron las autoridades, se encuentra en buen estado de salud.

Ads

El ministro de Seguridad provincial, Adán Gaya, calificó el hecho como un caso de “violencia vicaria”, al considerar que el agresor utilizó al menor para ejercer daño psicológico sobre la madre. “Hemos encontrado al autor de la tentativa de homicidio y, lo más importante, junto al niño, que está en perfecto estado de salud”, aseguró.

Tras el rescate, el menor fue asistido por un médico policial y luego trasladado al Hospital San Roque para controles más exhaustivos. “Está con su mamá y está bien”, remarcó el funcionario sobre su evolución.

Ads

Puede interesarte

La investigación avanzó gracias a herramientas tecnológicas y al aporte de vecinos. Según explicó el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Leguizamón, la triangulación de antenas permitió reducir el área de búsqueda, mientras que las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir el recorrido del sospechoso.

En ese sentido, la colaboración de un productor rural resultó determinante: advirtió la presencia de un hombre con un niño cerca de su propiedad y dio aviso a las autoridades, lo que permitió concretar el operativo final.

Ads

Al momento de la detención, los efectivos secuestraron el celular del acusado, aunque todavía no fue hallada el arma utilizada en el episodio que originó la causa.

En paralelo, se complica la situación del abogado José Codazzi, acusado de haber facilitado la fuga. Las cámaras de seguridad registraron que el sospechoso llegó a su vivienda y luego se trasladó en su camioneta, que regresó minutos más tarde, en un lapso compatible con el escape hacia la zona de monte.

Durante los allanamientos en el domicilio y el estudio jurídico de Codazzi, se incautó documentación relevante para la causa. El letrado permanece detenido y enfrenta cargos por encubrimiento agravado.

Ads

Fuente: Perfil