El Tribunal Oral Federal de Corrientes decidió que el caso Loan continuará investigándose y juzgándose en el ámbito federal, al rechazar un planteo que buscaba que el expediente volviera a la justicia provincial. La defensa de uno de los imputados sostenía que no estaba probado el delito de trata, pero los jueces consideraron que esa discusión debe resolverse en el debate oral.

Los magistrados remarcaron que el proceso está avanzado, con siete personas detenidas y camino al juicio, y que un cambio de fuero ahora solo provocaría más demoras. También recordaron que Loan sigue desaparecido y que la sociedad espera una respuesta judicial rápida y eficaz.

Según el fiscal general Carlos Schaefer, durante la investigación surgieron pruebas que apuntan a una posible maniobra de sustracción con fines de explotación, por lo que corresponde mantener la competencia federal hasta que se determinen las responsabilidades en el juicio.

El tribunal también tuvo en cuenta que el expediente incluye otros hechos vinculados —como encubrimiento, falso testimonio y resistencia a la autoridad— y que dividir la causa entre distintos fueros solo complicaría el proceso. Por eso resolvieron que debe hacerse un solo juicio para todos los imputados.

Con esta decisión, el caso seguirá su curso en la justicia federal de Corrientes, que tendrá a cargo el debate oral para esclarecer la desaparición del niño y determinar las responsabilidades penales.

