El detenido de 33 años por el crimen de Mauricio Grasso, ocurrido en la madrugada del lunes en Moreno y 20 de Septiembre, se negó a declarar hoy ante la Justicia y continuará alojado en la Alcaidía Penitenciaria Nº 44 de Batán.

El sospechoso fue capturado ayer a la tarde cuando se presentó a trabajar, según declaraciones de la fiscal Florencia Salas, quien esta mañana precisó más información acerca del asesinato del turista. "En horas de ayer, el gabinete de Homicidios de la DDI logró establecer la identidad de la persona que cometió el delito. Y a las 18 se procesó a la demora de un sujeto de 33 años", sostuvo Salas.

"Él manejaba la moto, iba solo y disparó. Allí capturamos la moto, cuatro municiones y un cargador. No obtuvimos el arma homicida y hasta el momento contamos con eso. Tenemos identificadas a las demás personas implicadas en la escena, por lo menos al conductor de la otra moto, pero no hay ninguna decisión contra esa persona porque simplemente circulaba en otro rodado. No se trató de un robo ni de un choque", aseguró la fiscal interviniente en el caso.

EL HECHO

El homicidio se desencadenó a partir de las 4 del lunes, cuando cuatro amigos que habían salido de un local bailable del centro a bordo de una camioneta Toyota Hilux, propiedad de uno de ellos, observaron al llegar a 20 de Septiembre y Moreno dos motovehículos.

Quien manejaba uno de los rodados iba haciendo “cortes”, por lo que al pasar junto a ellos el acompañante derecho de la camioneta les refirió “Bien ahí rey…(sic)”.

Fue inmediatamente después de esto que el aprehendido extrajo un arma de fuego de entre sus prendas, percatándose los ocupantes de la camioneta instantes luego de que uno de ellos (quien iba sentado en el asiento trasero del lado derecho) tenía un disparo en la cabeza.

Personal de la Unidad Policial de Prevención Local asistió al hombre, el cual a la llegada de los médicos del SAME había fallecido. La víctima resultaba ser oriunda de la localidad bonaerense de Moreno.