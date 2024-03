Tras el asesinato Roberto Mauricio Alejandro Grasso que ocurrió el pasado lunes a las 4 de la madrugada, se realizó un arduo trabajo de reconocimiento de las cámaras de la zona y se pudo dar con el paradero del homicida.

La víctima de 40 años recibió un disparo en la cabeza mientras se trasladaba con sus amigos en una camioneta. Al llegar al cruce de 20 de septiembre y Moreno, se toparon con dos motos que iban haciendo “cortes”. Uno de sus conductores disparó y terminó con la vida de Grasso.

Sobre esto, la fiscal Florencia Salas brindó una conferencia en donde explicó cómo se encuentra el caso del homicidio del turista Mauricio Grasso tras el cual se pudo dar con el culpable. "En horas de la tarde de este martes, el gabinete de Homicidios de la DDI tras una ardua labor de análisis de cámaras, tanto públicas como privadas, lograron establecer la identidad de la persona que cometió este delito. A las 18 horas se procesó a la demora de un sujeto de 33 años", dijo.

"Así fue que cuando este hombre llegaba a trabajar, fue demorado por razones de urgencia, atento que ya estaba en conocimiento la institución, tras haber pedido las cámaras del lugar, que nos terminaban de confirmar la identidad; vestía las mismas prendas y se trasladaba en la misma moto que se había visualizado en las cámaras del COM", siguió.

"Él manejaba la moto y disparó. Iba solo en el rodado, el cual ya está secuestrado desde la madrugada, con motivo de un allanamiento que pedimos con motivo de urgencia hacia el doctor Juan Tapia. Ingresamos alrededor de la 1 de la mañana al domicilio donde esta persona vive. Allí se capturó la moto, cuatro municiones 9 milímetros y un cargador. No obtuvimos el arma homicida y hasta el momento solo eso tenemos", sumó la Fiscal.

"No se pudo saber si tiene antecedentes porque no llegaron los informes de reincidencia pero en principio no parecería tener. En las próximas horas el detenido será recibido para declarar", afirmó.

"Tenemos identificadas a las demás personas implicadas en la escena, por lo menos al conductor de la otra moto pero no hay ninguna decisión contra esa persona porque simplemente circulaba en otro rodado. No se trató ni de un robo ni de un choque".

Y agregó que "al momento lo que tenemos es que se produce un disparo y eso provoca la muerte de Mauricio. No tenemos nada que involucre al otro rodado ni a sus ocupantes".

"Las cámaras toman a las motos hasta Funes y Bolívar. Luego se dividen. La reconstrucción que tenemos del hecho, es a través de las personas que iban arriba de la camioneta, junto con la víctima y todos afirmaron que no hubo ningún incidente ni discusión. De hecho el acompañante del automóvil refirió que hasta le hizo un comentario amistoso al conductor de las motos que venían haciendo estos cortes", sentenció Salas.