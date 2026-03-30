En una entrevista reciente, Lucas Pertossi aseguró que mantuvo una conversación con Máximo Thomsen luego del hecho, en una hamburguesería a la que concurrieron junto a otros integrantes del grupo. Según su testimonio, en ese encuentro no se habló de la agresión ni hubo referencias a la víctima.

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El joven afirmó que el grupo actuó con total normalidad tras el ataque, sin dimensionar la gravedad de lo ocurrido. “Actuamos como si nada hubiera pasado”, señaló.

De acuerdo a su relato, ninguno de los presentes manifestó preocupación ni advirtió señales que reflejaran lo sucedido minutos antes. Pertossi incluso negó haber visto a alguno de sus compañeros con sangre o alterados, lo que evidencia que no comprendieron la magnitud del hecho en ese momento.

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El condenado también expresó arrepentimiento, aunque centrado en su accionar posterior, sostuvo que lamenta no haber intervenido para evitar el desenlace fatal.

El asesinato ocurrió el 18 de enero de 2020 en la ciudad de Villa Gesell, cuando Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue atacado a la salida de un boliche por un grupo de jóvenes. El caso generó una fuerte conmoción en la sociedad y tuvo amplia repercusión mediática en todo el país.

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En 2023, la Justicia condenó a ocho acusados: cinco de ellos recibieron prisión perpetua como coautores, entre ellos Thomsen, mientras que Pertossi fue sentenciado a 15 años como partícipe secundario.

En sus declaraciones, Pertossi también apuntó contra la estrategia de su defensa durante el juicio, al considerar que no pudo dar su versión de los hechos en el momento oportuno. En esa línea, su actual representación legal solicitó la nulidad de la condena y la realización de un nuevo proceso judicial.