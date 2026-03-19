La fiscal a cargo del caso por la desaparición de la nena de 2 años en Córdoba brindó detalles clave sobre el hallazgo y aseguró que la menor “apareció sola” en una zona de pastizales, sin la presencia de terceros.

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Según explicó la funcionaria judicial, la niña fue encontrada por un grupo de efectivos que participaban del operativo, a unos 400 metros de su casa y cerca de un río. “Venía caminando saliendo de los pastizales”, precisó, en una escena que calificó como muy emotiva.

En cuanto a su estado de salud, indicó que la menor presentaba signos de estrés y algunas lesiones leves, como raspaduras en las piernas y en la ceja, pero que se encontraba fuera de peligro y pudo recuperarse rápidamente tras ser asistida.

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Además, fue contundente al descartar una de las principales preocupaciones: “No hay sospecha de abuso sexual”, afirmó durante la conferencia de prensa.

Pese al alivio por el hallazgo, la fiscal aclaró que la investigación sigue abierta y que no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido durante las horas en que la niña estuvo desaparecida. Actualmente se analizan cámaras de seguridad, antenas telefónicas y testimonios.

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Por el momento, no hay detenidos ni sospechosos, y rige el secreto de sumario para preservar el avance de la causa.

El caso generó conmoción en la provincia y mantiene interrogantes sobre cómo la menor llegó hasta el lugar donde fue encontrada, en un sector que ya había sido rastrillado previamente.

