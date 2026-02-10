Nuevos giros en el escándalo Jeffrey Epstein volvieron a poner bajo la lupa al sistema judicial de Estados Unidos. Legisladores que accedieron a archivos sin censura del caso denunciaron tachaduras “inexplicables” en documentos oficiales y reclamaron explicaciones al Departamento de Justicia, que había prometido transparencia total.

Las dudas se profundizaron tras una jugada inesperada de Ghislaine Maxwell, condenada como cómplice de Epstein: su abogado ofreció que declare “con total sinceridad” a cambio de un indulto presidencial. La propuesta, dirigida a Donald Trump, reavivó críticas sobre posibles pactos de impunidad y el uso discrecional del poder.

Mientras en Washington crecen las tensiones políticas y la desconfianza de los sobrevivientes, en Europa el impacto fue más inmediato: investigaciones judiciales, renuncias, pedidos de cooperación policial y pronunciamientos públicos de gobiernos y casas reales.

El contraste es marcado. En EE.UU., la rendición de cuentas avanza con lentitud y bajo sospecha; del otro lado del Atlántico, el caso sacude estructuras de poder. En el centro del debate, una pregunta sigue sin respuesta clara: cuánto sabían, y hasta dónde llegaron, las redes de influencia que rodearon a Epstein, mientras las víctimas reclaman verdad y justicia.

