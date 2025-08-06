La causa por la trágica muerte de José Emilio Parrada, el motociclista de 40 años que perdió la vida tras engancharse con un cable de fibra óptica en el cuello, sigue su curso judicial con nuevos avances.

El fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, a cargo de la investigación, confirmó que los tres adolescentes imputados, dos de 13 años y uno de 14, todos no punibles, seguirán en libertad, pero bajo un estricto control psicológico, psiquiátrico y social.

Según explicó el fiscal, la jueza interviniente denegó la medida de seguridad que hubiera implicado la internación de los jóvenes en un instituto cerrado. A partir de esa decisión, se estableció un abordaje integral durante la feria judicial, que incluyó entrevistas con el equipo técnico del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y una audiencia con participación del fiscal de feria.

Los informes técnicos señalaron situaciones de falta de límites familiares, permanencia prolongada en la vía pública y escasa empatía, lo que motivó el diseño de estrategias específicas de contención.

Yáñez Urrutia anunció además que la semana próxima se fijará una nueva audiencia para garantizar el derecho a ser oído de los jóvenes, en línea con el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. “Voy a imputarles el hecho bajo la figura de homicidio con dolo eventual, pese a que el juzgado no coincide con esta calificación”, afirmó, en diálogo con El Marplatense.

La causa seguirá abierta hasta que se evalúen los avances del abordaje social y se resuelva el pedido de sobreseimiento que podrá presentar la defensa por tratarse de menores no punibles. Mientras tanto, la hipótesis de que el cable fue colocado intencionalmente con fines de robo se mantiene como la principal línea investigativa.