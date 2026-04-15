El mega operativo “Coirón” mostró las escuchas de los principales implicados, los audios revelaron con más detalle cómo se movía la organización criminal desarticulada en Mar del Plata y Batán, y dejaron al descubierto conversaciones sobre robos, armas y posibles maniobras de encubrimiento.

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En uno de los diálogos más comprometedores, uno de los interlocutores lanza una frase directa: “Me voy a robar la Amarok que está ahí al lado de ustedes”, al tiempo que les pide a quienes estaban cerca del vehículo que no intervinieran ni dijeran nada.

La secuencia, según se desprende de las desgrabaciones, no solo exhibe la planificación de un robo, sino también el nivel de naturalidad con el que se hablaba de cometer delitos. “Por si me conocen, no digan nada”, agrega en otro tramo, mientras una voz femenina le responde: “Bueno, igual encapuchate, bobo”.

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Las escuchas también exponen referencias a armas de fuego. En una de las conversaciones, uno de los investigados asegura: “Dos tengo enterradas por otro lado. Pero no las puedo mandar a sacar. Sí o sí tengo que ir yo”. En otro fragmento menciona: “Tengo una 11.25 y otra 9”, en aparente referencia a pistolas que formaban parte del circuito delictivo.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores aparece en los intercambios vinculados a vehículos. Allí se habla de ventas, reemplazos y posibles maniobras para mover rodados sin levantar sospechas. “Vendo la tuya y te quedás con la mía”, dice uno de los interlocutores, mientras en otra conversación se menciona que una camioneta no pudo ser colocada porque “decía ‘Policía de la Provincia’”.

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Ese material reforzó la hipótesis de los investigadores sobre una organización con capacidad para delinquir en varios frentes al mismo tiempo: robos, circulación de vehículos y tenencia de armas, todo dentro de una estructura aceitada y con roles definidos. Las conversaciones también abonaron la línea investigativa que sostenía que parte de esas maniobras eran coordinadas a distancia, en sintonía con el entramado criminal que ya había sido detectado en la causa.

Las escuchas fueron incorporadas como prueba en el expediente que derivó en los 23 allanamientos realizados en distintos puntos de Mar del Plata y en las unidades penitenciarias de Batán, donde se logró desarticular la organización y detener a varios de sus integrantes.