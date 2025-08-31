El asesino de la joven de 24 años que fue baleada en La Matanza fue identificado como Rodrigo López, joven de 20 años que vivía en la misma cuadra en la que cometió el asesinato, y quien contaba con antecedentes por venta de drogas y un historial por consumo de sustancias ilegales.

El imputado fue localizado en la tarde del viernes en la que sería la casa de su primo, ubicada en Virrey del Pino. Al verse rodeado por los agentes policiales, el joven se quitó la vida.

Según los familiares de la víctima, el rastro de sangre conducía desde el auto donde murió la víctima hacia una casa cuyos portones estaban asegurados con candados y cadenas.

Uno de los hermanos de la víctima contó que los propios familiares tuvieron que guiar a los efectivos hasta la vivienda del presunto asesino, y reprochó la falta de rapidez de accionar de la Policía frente al asesinato de Candela Santa María.

Los detectives esperan poder reconstruir la secuencia del crimen de Candela Santa María a través de las cámaras de seguridad, ocurrido en la intersección de La Bastilla y Coronel Ramos, en la localidad de González Catán.

Fuente: Radio Mitre