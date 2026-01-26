Las pericias toxicológicas realizadas a los conductores involucrados en el accidente ocurrido en los médanos de Pinamar confirmaron que dos de los tres imputados tenían alcohol en sangre al momento del choque. En cambio, el análisis dio negativo para el padre de Bastian Jerez, el nene de 8 años que permanece internado en grave estado.

Los estudios se realizaron este lunes en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, a partir de muestras de sangre extraídas tras el siniestro y preservadas bajo estricta cadena de custodia. El objetivo fue determinar si los conductores habían consumido alcohol o drogas al momento del impacto entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok.

Según los resultados incorporados a la causa, Naomi Quirós, de 24 años, conductora del UTV, registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro de sangre. Por su parte, Manuel Molinari, quien manejaba la camioneta Amarok, dio 0,25. Ambos valores superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la normativa de alcohol cero al volante.

En contraste, los peritos no detectaron alcohol en la muestra correspondiente a Maximiliano Jerez, padre del niño y también imputado en la causa. Además, los análisis descartaron la presencia de estupefacientes en los tres conductores involucrados en el hecho.

Mientras la investigación judicial avanza, continúan las pericias mecánicas sobre ambos vehículos para establecer las circunstancias del choque. En paralelo, Bastian sigue internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde el último parte médico indicó que fue sometido a una sexta cirugía vinculada a una fijación cervical y una traqueotomía. El niño permanece en terapia intensiva, con estado clínico estable y bajo seguimiento permanente del equipo médico.

