A medida que avanza la investigación por la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia, se conoció qué había dicho ante un juez apenas dos meses antes del desenlace fatal. Su declaración formó parte de una audiencia de escucha en el marco de la disputa por su tenencia.

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Según consta en el expediente judicial, el chico manifestó que quería seguir viviendo con su madre y expresó rechazo hacia su padre. Ese testimonio, sumado a denuncias previas por presuntos episodios de violencia, fue determinante para que la Justicia resolviera mantener la custodia en manos de la mujer.

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Sin embargo, tras su muerte, el caso dio un giro y desató fuertes acusaciones cruzadas dentro de la familia. Mientras el entorno paterno apunta contra la madre y su pareja, la investigación judicial sigue abierta bajo la carátula de “muerte dudosa”, sin descartar ninguna hipótesis.

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Los peritajes preliminares revelaron lesiones en el cuerpo del menor, lo que puso el foco en las condiciones en las que vivía en sus últimos días. En este contexto, la declaración que el niño había dado ante el juez volvió a cobrar relevancia y quedó en el centro del debate sobre las decisiones judiciales previas a su muerte.

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