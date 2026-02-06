El hecho ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, el vehículo en el que se desplazaba impactó de frente contra una camioneta perteneciente a la Policía. Como consecuencia del choque, el joven sufrió heridas de extrema gravedad que derivaron en su muerte.

Este mediodía, la familia de Alan brindó una conferencia de prensa en La Casa de Lucía (Alvarado 4579), donde denunciaron presuntas irregularidades ocurridas luego del siniestro. Según expresaron, el joven habría sido atado mientras agonizaba y no habría recibido asistencia médica inmediata, situación que calificaron como abandono de persona.

Durante la conferencia, Vanina Romero, madre del joven, cuestionó duramente las primeras versiones que circularon tras el hecho y aseguró que su hijo fue “ensuciado” públicamente desde el primer momento. “En todas las noticias salió que él era un motochorro. Eso es mentira. Mi hijo salió de mi casa y en cuestión de minutos le pasó esto. Iba a cortarse el pelo”, afirmó.

En ese sentido, la mujer aclaró que Alan no tenía antecedentes penales y que la moto que conducía era de su propiedad. También explicó que, si bien el joven aún no tenía el registro habilitante, ya se encontraba realizando el trámite correspondiente. “Tengo todas las pruebas de que ya estaban por dárselo”, sostuvo.

Romero relató que su hijo no utilizaba la moto con frecuencia y que incluso tenía miedo de hacerlo, debido a un antecedente previo con personal policial. “A él ya le habían sacado la moto una vez y le habían pegado. Imagínense lo que pasó por su cabeza cuando vio que lo corrían. Seguramente se asustó, pensó que le iban a sacar de nuevo su vehículo”, expresó.

Según reconstruyó la madre a partir de testimonios, videos y fotografías, Alan fue perseguido por un patrullero a pocas cuadras de su domicilio. “Está todo filmado. Cuando impacta, no es que Alan choca al patrullero, el patrullero lo choca de frente. Nunca frenó”, aseguró, y agregó que el joven salió despedido varios metros tras el impacto.

Uno de los puntos más graves señalados por la familia es la presunta falta de asistencia posterior al choque. “Alan estuvo vivo, habló, y nadie lo asistió. La policía nunca se acercó a ver si estaba bien o mal, si estaba vivo o muerto. A la gente le decían que no se acerque, que era un chorro”, denunció Vanina Romero.

De acuerdo a su testimonio, se permitió que personas ajenas intervinieran en la escena. “Hay fotos donde se ve que Alan estaba atado de las piernas. Dejaron que la gente le diga cosas, que lo maltrate. Es inhumano”, manifestó.

La madre también cuestionó que nunca se haya notificado a la familia, pese a que la documentación del joven se encontraba en el lugar y su domicilio estaba a pocas cuadras. “Mi casa está a diez cuadras. Nunca vinieron a buscarme. Esperaron que nosotros adivinemos. Eso es abandono de persona”, afirmó.

Romero expresó su convicción de que una asistencia inmediata podría haber cambiado el desenlace. “Fueron diez minutos. Yo conozco casos de chicos que sobrevivieron a impactos terribles. Pero a Alan no le dieron la oportunidad de vivir”, dijo, visiblemente conmovida.

En relación al accionar policial, la mujer sostuvo: “Yo creo que el patrullero lo impactó de esa manera para matarlo. Si ven los videos, se ve. Dicen que venía a contramano, pero Alan quería volver a casa. Tenía miedo”.

Finalmente, Vanina Romero reclamó justicia y el esclarecimiento total del hecho. “Quiero que limpien el nombre de mi hijo. Él era un chico bueno, sano, tenía toda la vida por delante. No era un delincuente. Es la víctima y lo están tratando como culpable”, expresó, y concluyó: “Esos diez minutos se los robaron. Yo quiero justicia por Alan”.

La conferencia contó con el acompañamiento de familiares y amigos, la familia de Lucía Pérez y de organizaciones sociales y de derechos humanos, que manifestaron su solidaridad y exigieron una investigación exhaustiva. Desde el entorno del joven agradecieron la difusión del caso y convocaron a la comunidad y a los medios a seguir de cerca el proceso judicial.