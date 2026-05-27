Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado en la ciudad de Córdoba, envió un audio a sus amigas en el que confirmó que iba a reunirse con un hombre de 33 años, quien fue detenido hoy en el marco de la investigación.

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Según informaron fuentes del caso, la menor grabó el mensaje de voz para avisarle a su grupo de amigas que se encontraría con el sospechoso con la intención de darle una sorpresa a su madre.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Agostina tomó un remise en el barrio Cofico y posteriormente se dirigió al punto de encuentro con el hombre, quien es conocido por la familia.

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Esta versión fue ratificada por el remisero, quien prestó declaración testimonial ante el fiscal a cargo de la causa, que investiga el presunto extravío de la menor.

Mientras tanto la Policía Federal anunció que se activó la Alerta Sofía para la búsqueda de Agostina Vega, de 14 años, quien fue vista por última vez el 24 de mayo.

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En la búsqueda de paradero se indicó que es de tez trigueña, contextura delgada, cabello negro lacio y largo, ojos marrones y no posee cicatrices, tatuajes ni piercings. Al momento de su desaparición vestía un buzo tipo canguro color bordo con letras en verde, jean negro tipo Oxford y zapatillas blancas.

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Ante cualquier información que permita dar con su paradero, se solicita comunicarse a la línea 134, de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas.

Con información de Noticias Argentinas