La confirmación del asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana en Córdoba, provocó una masiva reacción de dolor e indignación en el barrio General Mosconi. Familiares, vecinos y amigos se concentraron frente a la vivienda de la joven para reclamar justicia y exigir respuestas por el caso.

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Durante la tarde del sábado, cientos de personas se acercaron a la casa ubicada sobre la calle Alem al 3700, donde improvisaron altares, encendieron velas y acompañaron a los familiares. El hallazgo de los restos de la adolescente, tras varios días de búsqueda, terminó con la esperanza de encontrarla con vida y derivó en manifestaciones cada vez más numerosas.

La bronca de los vecinos también apuntó contra las autoridades por el desarrollo de la búsqueda.

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Entre los reclamos, manifestantes cuestionaron el accionar policial y la respuesta oficial durante los días en que Agostina permaneció desaparecida. También hubo críticas al Ministerio de Seguridad provincial y pedidos de renuncia de funcionarios vinculados al operativo.

La madre de la adolescente no participó de las manifestaciones debido a que permanece internada en un centro de salud. Según informó su abogado, Carlos Nayi, fue hospitalizada con un cuadro de deshidratación severa, hipertensión y otras complicaciones médicas.

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Con el correr de las horas, la tensión se trasladó a una dependencia policial cercana.

Ya durante la noche, un grupo de manifestantes se dirigió al Destacamento Policial Juan Pablo II, donde se registraron incidentes. Algunos participantes arrojaron piedras contra el edificio, mientras que efectivos respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos. La situación generó corridas y momentos de fuerte tensión en la zona.

En medio de la conmoción, el abuelo de la adolescente, Miguel Heredia, pidió que la investigación avance hasta esclarecer completamente lo ocurrido. “Voy a seguir marchando hasta que tenga la justicia que necesita mi nieta”, expresó. Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación y tiene a Claudio Barrelier como único detenido hasta el momento.

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Fuente: Infobae