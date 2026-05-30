Las autoridades de Córdoba confirmaron que el Ford Ka negro utilizado por Claudio Barrelier en el marco de la investigación por la desaparición de Agostina fue lavado antes de ser secuestrado por la Justicia, un dato que podría resultar clave para el avance de la causa.

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La información fue ratificada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien respaldó las conclusiones preliminares de los peritos judiciales que habían detectado anomalías en el estado estético del vehículo.

Según explicó el funcionario en declaraciones televisivas, las inspecciones realizadas sobre el automóvil permitieron establecer que había sido sometido a una limpieza exhaustiva antes de quedar bajo custodia judicial.

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La confirmación encendió las alarmas entre los investigadores, ya que la maniobra podría haber tenido como finalidad eliminar rastros biológicos, huellas u otros elementos de interés para la causa. A partir de ahora, los esfuerzos estarán centrados en determinar quién dispuso y ejecutó la limpieza del rodado.

En paralelo, la Justicia ordenó nuevos allanamientos en la vivienda de Barrelier, ubicada en Córdoba. Los procedimientos se realizaron luego de la última declaración del acusado y estarían vinculados a información surgida durante ese testimonio.

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Además, se intensificaron los rastrillajes en un predio de más de 200 hectáreas donde había estado el principal sospechoso. A los operativos terrestres se sumaron helicópteros de la Policía de Córdoba.

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Por otra parte, el abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, aseguró que su cliente admitió haber mentido inicialmente para proteger a su hija. Según el letrado, el acusado reconoció que la joven que aparece en los registros fílmicos era Agostina y sostuvo que la adolescente ingresó a su vivienda antes de retirarse en un automóvil rojo.

Con información de Noticias Argentinas