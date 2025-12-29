La investigación judicial que involucra a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa este lunes una jornada decisiva con la declaración de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros en una causa por lavado de dinero que se centra en una mansión ubicada en la localidad bonaerense de Pilar.

Ambos comparecen ante el juez Marcelo Aguinsky, en el marco de una investigación que busca determinar si el patrimonio registrado a su nombre, entre ellos una propiedad de más de 100 mil metros cuadrados, decenas de vehículos de lujo y otros inmuebles, pertenece en realidad a dirigentes de la cúpula de la AFA.

Según consta en el expediente, la mansión fue adquirida en 2023 por la firma Real Central SRL, sociedad vinculada a Pantano y Conte, por un valor cercano a los 1,8 millones de dólares. Sin embargo, tras levantar el secreto fiscal y bancario, la Justicia detectó que ninguno de los dos posee ingresos declarados compatibles con el volumen de bienes que figuran a su nombre.

La causa tomó mayor impulso luego de un allanamiento en la propiedad, donde se hallaron elementos que refuerzan las sospechas: objetos con insignias de la AFA, una placa del club Barracas Central y documentación vehicular que habilitaba el uso de autos incautados a familiares de dirigentes del fútbol argentino.

Pantano, con antecedentes como dirigente vinculado al futsal y a clubes afiliados a la AFA, declarará junto a su madre en una audiencia que no reviste carácter de indagatoria formal, pero que puede resultar determinante para el rumbo del expediente. La Justicia analiza ahora la trazabilidad de los fondos utilizados para la compra de los bienes.

Con estas declaraciones, el juzgado busca avanzar en la identificación de los verdaderos beneficiarios del patrimonio investigado. El resultado de la audiencia podría derivar en nuevas imputaciones, profundizar las medidas de prueba o redefinir el alcance de una causa que ya sacude al corazón del poder del fútbol argentino.

Fuente: Infobae