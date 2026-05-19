El Instituto Provincial de Lotería y Casinos avanzó con la adjudicación de distintas salas de juego de la provincia de Buenos Aires, en el marco del proceso licitatorio para la explotación y modernización de casinos ubicados en la costa atlántica y el interior bonaerense.

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A través de la Resolución N° 677, el organismo adjudicó a la empresa BOLDT S.A. la operación integral del Casino Anexo III de Mar del Plata, ubicado en el Hotel Hermitage, además de las salas de Tandil y Miramar.

La concesión incluye la provisión y mantenimiento de máquinas tragamonedas, obras de remodelación y distintos servicios vinculados al funcionamiento de los establecimientos. El contrato tendrá una duración de veinte años, con posibilidad de extenderse por uno más.

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Como parte del acuerdo, la firma recibirá un porcentaje de las ganancias generadas por las máquinas tragamonedas: 58 % en el casino Hermitage, 59 % en Tandil y 59,8 % en Miramar.

Por otra parte, mediante la Resolución N° 678, el Instituto declaró admisible la oferta presentada por la firma “UTHGRA-YUKON TECHNOLOGY S.A.” para operar el Casino Anexo I, correspondiente al Hotel Sasso de Mar del Plata.

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En este caso, el próximo 3 de junio de 2026 se realizará la apertura del sobre económico para avanzar con la evaluación final de la propuesta.

En contraste, las licitaciones correspondientes a los casinos de Necochea, Mar de Ajó y Sierra de la Ventana fueron declaradas desiertas debido a la falta de oferentes interesados.