En un contexto de paro general por la actualidad que padecen los trabajadores tras la crisis económica nacional, el sector de trabajadores de Administración, Maestranza y Casinos afirmó poseer estabilidad laboral y no sufrir despidos, gracias a “la ponencia de Kicillof”.

Asimismo indicaron que de igual forma, se ven afectados económicamente como todos a nivel nacional, ya que “el gobierno nacional no envía los fondos” y clasificaron esta actitud como una “vendetta” de su parte.

El secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS), Roberto “Chucho” Páez dialogó con El Marplatense y explicó cómo se encuentra el sector de casinos: "Nosotros dependemos de Buenos Aires. No tuvimos ningún tipo de situación que nos lleve a un conflicto, no padecimos despidos, estamos discutiendo paritarias todos los meses. Por supuesto que la Provincia siente toda la vendetta que hace Nación con los recursos. Hay muchísimo dinero que no está ingresando y esto afecta a reivindicaciones históricas, que tenemos como los plus por nocturnidad"

"Por eso entendemos a la gobernación que nos compete, que está haciendo un esfuerzo terrible para mantener los salarios actualizados, con los índices inflacionarios. Eso lo pudimos mantener. La situación es totalmente distinta y el hecho de que no haya despidos, es una gran ventaja. El gobernador Kicillof mantiene una ponencia en lo que él representa y no tenemos grandes problemas, pero siempre hay cosas que resolver y pendientes", sumó.

"Le queremos mostrar al gobierno que tiene que cambiar las medidas que está tomando. No se puede seguir adelante. Y no hablemos de las economías regionales o las que están siendo extorsionadas por un poder político central que si no se hace lo q ellos dicen, automáticamente se les deja de enviar fondos coparticipables. El panorama es negro y triste pero desde el área de los trabajadores, queremos resistir", explicó el referente local.