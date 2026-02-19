El presidente Javier Milei ratificó hoy en Washington DC el compromiso de la Argentina con el Consejo de Paz promovido por Donald Trump, al afirmar que “Argentina está lista para contribuir” y poner a disposición la colaboración de los Cascos Blancos “al servicio de la fuerza internacional de estabilización”. El anuncio fue realizado durante la ceremonia inaugural del Board of Peace.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que “la nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”, y subrayó que “la defensa de esos derechos no es negociable y es un prerrequisito para la paz”.

En ese marco, advirtió que “hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten”, y por ese motivo consideró que “necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas”.

El jefe de Estado destacó además que “Trump ha predicado con el ejemplo mediando en el acuerdo de paz en Gaza” y señaló que “Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura internacional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”.

“Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del presidente Trump, y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre”, concluyó Milei.

