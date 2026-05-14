La medida judicial alcanza además a otras personas vinculadas al expediente y habilita a la Justicia a acceder a información protegida sobre cuentas bancarias, transferencias, inversiones, productos financieros y documentación tributaria. Según trascendió, el objetivo es reconstruir la ruta del dinero y analizar si existieron operaciones incompatibles con los ingresos declarados.

Ads

La decisión se produce en un contexto de creciente tensión política alrededor del Gobierno de Javier Milei y particularmente del círculo cercano a Manuel Adorni, uno de los funcionarios con mayor exposición pública de la administración libertaria. Aunque desde el oficialismo evitaron hacer comentarios sobre la investigación, el avance judicial volvió a colocar al vocero en el centro de la escena política.

La causa apunta a determinar el origen y evolución patrimonial de los involucrados y contempla nuevas medidas de prueba, entre ellas declaraciones testimoniales y requerimientos de documentación financiera.

Ads

El levantamiento del secreto bancario y fiscal constituye una de las herramientas más sensibles dentro de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, ya que permite a los investigadores acceder a movimientos que normalmente están protegidos por confidencialidad legal.

Hasta el momento, no hubo imputaciones públicas contra Francisco Adorni ni definiciones judiciales sobre responsabilidades penales. Sin embargo, la resolución de Casanello representa un nuevo avance sobre una causa que comenzó a escalar en los tribunales federales y que ya genera fuerte repercusión política.

Ads