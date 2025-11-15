En las últimas horas se conocieron más detalles de la banda que fue desbaratada en las últimas horas y que operaba en Mar del Palta, Santa Clara y CABA, trayendo ilegalmente personas de Medio Oriente. Durante los operativos, se incautaron armas sofisticadas, municiones, pólvora y documentación, además de conseguirse la detención una ciudadana siria de 52 años, un tunecino de 33, un marroquí de 49 -todos nacionalizados argentinos- y un ciudadano argentino de 60 años.

La investigación apunta a una organización transnacional que operaría desde 2022, facilitando el ingreso y radicación irregular de ciudadanos extranjeros mediante maniobras fraudulentas, y con presuntos vínculos con redes delictivas internacionales. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, y se desarrollaron en el marco de una causa instruida por los fiscales federales Santiago Eyherabide, Alejandra Mángano (PROTEX) y Santiago Marquevich (UFECO).

La causa se inició en marzo de 2024, a partir de una denuncia presentada por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación. La investigación preliminar fue llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Crimen Organizado (UFECO), tras detectarse el ingreso al país de un ciudadano egipcio en noviembre de 2022, quien solicitó su admisión como “refugiado”.

Según los primeros informes, el hombre tendría vínculos con un ex agente operativo de la organización Al-Qaeda, buscado por las autoridades egipcias por su presunta participación en actividades terroristas.

Meses después, el ciudadano egipcio inició el trámite para obtener la ciudadanía argentina ante la Delegación Mar del Plata de la Dirección Nacional de Migraciones, declarando como familiar a su cónyuge, residente en la ciudad. Además, se estableció que trabajaba para un ciudadano marroquí que también se encuentra imputado en la causa.

Ante estos indicios, la UFECO, con colaboración de agencias internacionales, comenzó a investigar si los vínculos del egipcio en Argentina podrían estar relacionados con actividades de crimen organizado, con epicentro en Mar del Plata. La causa fue radicada en la Fiscalía Federal N°2 y, con la implementación del sistema acusatorio, pasó a manos del Área de Transición de la Unidad Fiscal.

Las tareas de campo fueron realizadas por la Central de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina, que incluyeron el análisis de bases de datos, documentación migratoria, legajos administrativos y comunicaciones en distintos idiomas, entre ellas algunas en árabe. Estas labores permitieron identificar a los principales implicados y sus vínculos operativos.

La investigación reveló la existencia de una organización delictiva integrada por personas originarias de países árabes, nacionalizadas argentinas, que habría facilitado el ingreso, permanencia y radicación de ciudadanos extranjeros en el país a cambio de dinero. Entre las maniobras detectadas se encuentran la simulación de matrimonios con ciudadanos argentinos para iniciar trámites de residencia y ciudadanía; la provisión de rutas de acceso a través de pasos fronterizos no habilitados; y acciones para eludir controles migratorios en ingresos por vías legales.

Además, se constató que la organización mantenía comunicaciones fluidas con contactos en Medio Oriente, quienes coordinaban el ingreso de migrantes y gestionaban trámites vinculados al tráfico ilícito de personas. Por este motivo, se dio intervención a la PROTEX, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.

Finalmente, se advirtió que la figura de “refugio” era utilizada como mecanismo para obtener residencias precarias y sortear controles administrativos, desvirtuando su finalidad como herramienta de protección internacional

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar