La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por lo que continuará detenido en el penal de Ezeiza, donde cumple condena por la causa de la tragedia ferroviaria de Once.

Ads

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo, mientras que Mariano Borinsky se pronunció a favor de conceder el beneficio solicitado por el ex funcionario kirchnerista.

Los abogados defensores, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, habían fundamentado el pedido en que De Vido supera los 70 años, límite previsto por la ley para acceder a la prisión domiciliaria, y en la existencia de diversos problemas de salud.

Ads

Puede interesarte

En su presentación, los letrados señalaron que el ex ministro padece enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas, y sostuvieron que en el establecimiento penitenciario no se le suministraban adecuadamente medicamentos esenciales, como la insulina, ni una dieta acorde a sus necesidades médicas.

Sin embargo, los jueces que conformaron la mayoría recordaron que el solo hecho de haber superado los 70 años no otorga de manera automática el derecho a la prisión domiciliaria y que, para concederla, debe acreditarse que la detención implica un riesgo concreto para la vida o la salud del condenado, extremo que consideraron no probado por la defensa.

Ads

De Vido permanece detenido desde el 13 de noviembre pasado, cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme por la tragedia de Once, ocurrida el 12 de febrero de 2012.

Puede interesarte

En aquel episodio, un tren de la línea Sarmiento no logró frenar al arribar a la estación cabecera y chocó contra el andén, provocando la muerte de 51 personas. El ex ministro cumplió 76 años mientras se encuentra alojado en la cárcel de Ezeiza y sostiene que su edad y su cuadro de salud justifican el otorgamiento del arresto domiciliario.

Fuente: con información de Noticias Argentinas