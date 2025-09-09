A casi ocho años del trágico hundimiento del submarino ARA San Juan, que costó la vida de sus 44 tripulantes, la causa penal que investiga posibles responsabilidades de altos mandos de la Armada Argentina enfrenta una nueva etapa crucial. La Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, definirá qué tribunal llevará adelante el juicio oral, tras fijar una audiencia para el próximo lunes 29 en la que escuchará a todas las partes involucradas. Este proceso busca esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia ocurrida en noviembre de 2017.

El debate se centra en la competencia del Tribunal Oral Federal (TOF) de Río Gallegos, Santa Cruz, actualmente a cargo del expediente. Luis Tagliapietra, padre del tripulante Alejandro Tagliapietra y querellante en la causa, cuestionó esta jurisdicción y propuso que el juicio se realice en Mar del Plata, ciudad desde donde zarpó el submarino y sede de la Fuerza de Submarinos. Las defensas de los imputados Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide apoyaron esta moción, sugiriendo también los tribunales de Buenos Aires, por ser el centro de decisiones operativas de la Armada.

La causa, instruida por la jueza Marta Yáñez en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, fue elevada a juicio con cuatro oficiales imputados por estrago culposo agravado, incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público. El TOF de Río Gallegos rechazó los planteos contra su competencia, pero el fiscal de juicio Julio Zárate respaldó el traslado del debate a Mar del Plata, argumentando que fue el último puerto del submarino.

En contraste, la defensa oficial de los otros dos imputados, Héctor Alonso y Hugo Correa, junto a la abogada querellante Valeria Carreras, defendieron la continuidad del proceso en Santa Cruz para evitar más demoras.

La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, admitió los recursos presentados por el fiscal y la defensa de Villamide. Borinsky y Carbajo destacaron la importancia de resolver esta cuestión en una etapa temprana para evitar nulidades futuras, señalando que “resulta oportuno darle tratamiento ahora a la cuestión, a fin de no generar perjuicios irreparables”. Hornos, en cambio, votó por declarar inadmisibles los recursos, aunque coincidió en la necesidad de escuchar a las partes en la audiencia.

Los imputados, entre ellos López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento, y Villamide, ex jefe de la Fuerza de Submarinos, enfrentan cargos por presuntas negligencias en el mantenimiento y control del ARA San Juan. La acusación sostiene que se ignoraron advertencias técnicas y que la nave operó en condiciones inadecuadas.

