En el edificio de la calle Balcarce 50 se anticipa una estrategia para los próximos dos años: luego de las elecciones legislativas del domingo, el Ejecutivo nacional abrirá un proceso de pactos con gobernadores aliados para impulsar las reformas de “segunda generación”. La iniciativa busca superar la fragmentación de interlocutores y ordenar una única voz que canalice la relación entre la Nación y las provincias, muchas de las cuales demandan mayor protagonismo y claridad.

Ads

Puede interesarte

Según los equipos de trabajo, se prevé una reunión formal en noviembre en la que participen los mandatarios que respaldaron al oficialismo y otros que identifican la necesidad de sumar votos aliados en el Congreso. El objetivo principal: acordar términos compartidos para avanzar con la agenda nacional sin depender únicamente de los aliados directos del Gobierno.

El plan —plasmado también en el discurso que preparará el presidente— apunta a transmitir un giro hacia una administración más dialoguista, que promueva pactos federales más amplios. Dentro del entorno de gobierno señalan que es tiempo de “definir una hoja de ruta común” y de “ver cómo podemos promover intereses locales” para construir una gobernabilidad más sólida.

Ads

Desde la Casa Rosada dan por hecho que la convocatoria ocurrirá y subrayan que no se tratará de una negociación de cargos en el gabinete, sino de un pacto político más amplio. En este nuevo escenario, el reto será coordinar una interlocución unificada para evitar la multiplicidad de canales que generó tensiones e incertidumbres en la relación con las provincias.

La movida adquiere especial relevancia en el marco de un Congreso que se renueva, donde el Ejecutivo entiende que ya no bastan los vetos sino que serán necesarios los votos para impulsar sus reformas.

Ads

Fuente: Infobae.