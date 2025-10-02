Finalizaron las pericias para determinar cómo se originó el incendio que afectó la Casa Blaquier, una construcción con gran valor histórico y patrimonial, ubicada en Alvear entre avenida Colón y Bolívar.

Al respecto, la fiscal Florencia Salas, a cargo de la investigación, comentó que fue recibida la declaración de la perito experta en la materia y que “el resultado fue que el incendio de la vivienda se provocó con la intervención de terceras personas”.

Sin embargo, aclaró que no se pudo precisar “si fue accidental (por descontrolarse un foco ígneo comenzado con otros fines) o doloso”.

Asimismo, detalló que “no había fuentes de energía propias -la casa no tenía medidores de luz y gas ni garrafas ni nada que pueda provocar una falla accidental- y por ello debió existir un mecanismo de inicio de foco ígneo externo y en el que participo -con dolo o culpa- un tercero”.

El hecho ocurrió el 23 de septiembre en una finca de aproximadamente 20 metros de frente por 20 de fondo, con cinco ambientes y patio trasero, que se encontraba abandonada.

Como consecuencia del siniestro, la propiedad sufrió pérdidas totales: desprendimiento de paredes de madera, derrumbe de la estructura, ahumamiento generalizado y la carbonización completa del techo.

Este chalet, reconocido entre las “casillas” marplatenses data de 1903 y fue realizada por la firma inglesa John Wright, con sede en Liverpool y operaciones en Buenos Aires, bajo encargo de Benjamín Anchorena.

El plano original del predio incluía, a comienzos del siglo XX, otros cinco chalets de madera en la manzana delimitada por calle Bolívar, Güemes y Alvear. Esa última casilla era la única que permanecía de pie hasta el siniestro que la redujo a cenizas. Integraba el conjunto arquitectónico llamado Villa Blaquier, situado a pocos metros de la costa y rodeado en su momento por sólidos muros de piedra.

