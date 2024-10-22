La Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores seccional Mar del Plata se reunió con las autoridades del Municipio para reclamar mejores condiciones laborales y el acceso a servicios básicos.

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En este contexto, integrantes de la Cooperativa RUM se movilizaron y cortaron los accesos del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), ante la falta de respuesta.

Al respecto, Cristian Blasina, referente de la actividad, comentó en diálogo con El Marplatense que “lo que le planteamos es el pago por kilo recuperado de material para el sector cartonero”.

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Sin embargo, “no reconoce el trabajo de los cartoneros de Mar del Plata, que hace que ahorren millones de pesos”, declaró.

Por lo que “queremos modificar esa política que no nos llega a la comunidad y también genera contaminación, en un contexto donde está en crisis en el sector a partir de las medidas económicas nacionales”, afirmó.

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“En Argentina la industria reciclada empezó a importar papel, cartón y ahora le dan dos mangos a los cartoneros”, acotó.

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Otro de los pedidos es “que pongan un playón y un baño, son 35 compañeros trabajando en la cooperativa y lo que necesitamos para el funcionamiento correcto de la planta es que nos hagan un espacio correcto porque todos los caminos son de tierra y por los grandes volúmenes se rompe todo el piso, cuando llueve se arman barriales y no se puede operar de manera correcta”, explicó.

Asimismo, necesitan “más disposición de camiones de rechazo, no todos los materiales son reciclables, como por ejemplo, los paquetes de fideos, potes de crema, no tienen reciclabilidad ni mercado”, resaltó.

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“Eso haría que entren más camiones de reciclaje y que aumente la productividad para brindar un mejor servicio a la comunidad”, continuó.

Ante la negativa por parte del Municipio, “la medida de fuerza va a continuar hasta que podamos encontrar una respuesta a estas demandas mínimas del sector y para tener una Mar del Plata más sustentable con inclusión social”, concluyó.